Эксперт: Азербайджан ждет развитие солнечной энергетики в ближайшие годы - ИНТЕРВЬЮ

Эксперт рассказала о плюсах и минусах солнечных панелей, их использовании в России и Азербайджане

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report старший научный сотрудник РАНХиГС, генеральный директор ассоциации участников рынков энергии «Цель номер семь» Татьяна Лапшина рассказала о плюсах и минусах солнечных панелей, их использовании в России и Азербайджане, факторах, сдерживавших развитие этой отрасли в Азербайджане, и переводе общественного транспорта на альтернативные источники энергии.

-Расскажите о плюсах и минусах солнечных панелей как источника альтернативной энергии?

-Солнечная энергетика является современной, динамично развивающейся и высокотехнологичной отраслью. Как и любые промышленные объекты, солнечные электростанции не безвредны для окружающей среды, а их эксплуатация имеет как преимущества, так и недостатки. При этом необходимо помнить, что солнечная энергетика в странах СНГ до сих пор окружена многочисленными мифами, а плюсов от ее использования, вопреки всем мифам, гораздо больше, чем минусов.

Основным преимуществом солнечной энергетики можно считать низкие выбросы парниковых газов в сравнении с электростанциями, работающими на ископаемом топливе. Среди возобновляемых источников энергии выбросы парниковых газов от солнечной энергетики за весь жизненный цикл являются самыми высокими (медианное значение с учетом эффекта Альбедо – 48 г эквивалента СО2 на 1 кВтч), но их значения в 10 и 20 ниже в сравнении с выбросами от газовой и угольной генерации соответственно (медианные значения с учетом эффекта Альбедо – 490 и 820 г эквивалента СО2 на 1 кВтч).

За последнее десятилетие солнечная энергетика подешевела на 89% и во многих случаях стала дешевле традиционной генерации, и это еще не предел. Технологии продолжают развиваться, а новые проекты солнечных электростанций показывают все новые и новые рекорды низких цен в расчете на 1 кВт*ч.

Солнечная генерация является переменной – это означает, что солнечные электростанции производят электроэнергию не круглосуточно. Однако в современных условиях, когда солнечную генерацию можно комбинировать с другими видами генерации на основе ВИЭ, и когда активно развиваются и становятся все более доступными накопители энергии, это уже не является существенной проблемой.

Солнечные электростанции практически не требуют обслуживания и являются крайне надежными, поскольку в них отсутствуют движущиеся части (кроме электростанций с трекерами, которые меняют угол наклона солнечных панелей в течение дня). Срок эксплуатации промышленной солнечной электростанции обычно составляет 30 лет. В отличие от электростанций на ископаемом топливе, строительство которых занимает несколько лет, СЭС возводятся всего за несколько месяцев.

-Насколько в целом распространены на сегодняшний день солнечные панели и насколько опытна Россия в вопросе альтернативной энергии?

-Согласно недавнему докладу REN21, в конце 2019 года во всем мире с помощью солнечных панелей производилось 2,8% электроэнергии. Солнечная энергетика развивается в самых разных регионах мира – как в солнечных штатах Калифорния и Аризона, так и, например, в Великобритании. За счет солнца летом в середине дня вырабатывается до 20% всей британской электроэнергии. Также в не самой солнечной Германии в январе-июне 2020 года за счет энергии солнца было произведено более 11% всей электроэнергии.

Россия пока существенно отстает от многих других стран. Серьезное развитие солнечной энергетики в России началось лишь в 2013 году, когда в стране появилась государственная поддержка возобновляемых источников энергии (ВИЭ). За минувшие 7 лет в стране удалось создать несколько производственных комплексов и построить несколько десятков сетевых электростанций в южных регионах страны. Тем не менее, на солнечную, ветряную и малую гидроэнергетику в 2019 году в России приходилось лишь 0,28% всего производства электроэнергии. Это значит, что в области солнечной энергетики Россия пока еще сильно отстает от других стран.

-Выгодно ли устанавливать солнечные панели в таком солнечном регионе, как Азербайджан?

-Азербайджан – очень солнечная страна, и развитие солнечной энергетики здесь целесообразно. Сумма солнечной радиации в Азербайджане составляет около 1 700 кВтч на квадратный метр в год. Для сравнения, в странах Северной Европы, где солнечная энергетика наиболее развита, значение этого показателя составляет около 1 000 кВтч на квадратный метр в год.

Развитие солнечной энергетики в Азербайджане, как и возобновляемой энергетики вообще, до сих пор сдерживалось в основном двумя факторами. Во-первых, Азербайджан – страна с развитым нефтегазовым сектором, который занимает важнейшее место в экономике страны. Во-вторых, электроэнергия в Азербайджане является дешевой в сравнении со многими другими странами мира. Стоимость 1 кВтч по льготном тарифу сейчас составляет 0,07 манат (0,04 долл. США), если потребитель укладывается в лимит 300 кВтч в месяц, и 0,11 манат (0,07 долл. США) за 1 кВт*ч в случае превышения этого лимита. Примерно столько же стоит электроэнергия в среднем в России, и на уровне стран Европы это очень низкая цена.

Основа азербайджанской электроэнергетики – газовая генерация. Однако в последние годы в Азербайджане возникла потребность в экономии газа для поставок в страны Европы. Кроме того, солнечная энергетика стремительно дешевеет, что делает ее более привлекательной даже для стран с низким уровнем тарифов на электроэнергию. По этим причинам в ближайшие годы в Азербайджане можно ожидать развитие данной отрасли.

-Возможен ли перевод в Азербайджане общественного транспорта, транспортных дорог на солнечные панели (железнодорожного сектора и сектора автомобилестроения)? Можно ли установить панели на наземных пешеходных переходах, а также для освещения подземных переходов и тоннелей?

-Конечно, современные технологии позволяют это сделать, если развивать солнечную энергетику вместе с накопителями энергии и транспортной системой. Во всех странах мира данный вопрос сейчас является вопросом не технологий и даже не экономики, а политической воли и приоритетов государственной политики.

-Какие условия должны быть созданы для этого перехода? Как этот переход осуществлен за рубежом?

-Разные страны имеют очень разный опыт развития возобновляемой энергетики. Есть страны-импортеры ископаемого топлива, которые вкладывают средства в развитие ВИЭ уже около 50 лет. К таким странам относятся Германия и некоторые другие страны Северной Европы. За счет этих стран в значительной степени был профинансирован глобальный научно-технический прогресс в сфере возобновляемой энергетики. Есть страны, которые стали осуществлять инвестиции в ВИЭ лишь в последние 15-20 лет, когда проявилась неизбежность глобального энергетического перехода. Некоторые из них, например, Китай, смогли быстро догнать Европу и вытеснить европейские компании с глобального рынка. И, наконец, есть страны, такие как Россия и Азербайджан, которые только начинают реализовывать проекты в области ВИЭ и которым еще долго предстоит наверстывать упущенное.

Ни в одной стране энергетический переход еще не осуществлен в полной мере. Наибольший прогресс достигнут в секторе электроэнергетики, но и здесь еще значительные доли производства электроэнергии приходятся на ископаемое топливо. В странах Азии основу электроэнергетики вообще по-прежнему составляет наиболее грязная угольная генерация. В других энергетических секторах – отопление/охлаждение и транспорт – предстоит еще большая работа по внедрению технологий ВИЭ.