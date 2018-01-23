Российские пенсионные фонды хотят купить долю в Saudi Aramco

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Российские пенсионные фонды заинтересованы в покупке акций крупнейшей нефтедобывающей компании мира - Saudi Aramco.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

"Мы видим огромный интерес в IPO Saudi Aramco от российских пенсионных фондов, примерно такой же исходит и от наших китайских партнеров", - сказал Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Названия пенсионных фондов он не сообщил.

Глава фонда также отметил, что Россия уже заняла ключевые позиции на рынке нефти, поэтому ожидать очень серьезных вложений, по словам Дмитриева, не стоит. Однако потенциальная сделка позволит России укрепить отношения с Саудовской Аравией, убежден он.

Отметим, что Saudi Aramco недавно объявила о скором открытии представительства в Азербайджане.

Как сообщили Report в Госнефтефонде Азербайджана (ГНФАР), фонд не намерен покупать акции Saudi Aramco.