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Российские нефтяные компании пожаловались на повышение налогов

Российские нефтяные компании пожаловались на повышение налогов Главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Лукойла" Вагит Алекперов, "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и "Татнефти" Наиль Маганов пожаловались президенту России
Энергетика
19 августа 2020 г. 14:03
Российские нефтяные компании пожаловались на повышение налогов

Главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Лукойла" Вагит Алекперов, "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и "Татнефти" Наиль Маганов подписали письмо, в котором пожаловались президенту России Владимиру Путину на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).

Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Компании считают, что за 10 лет предложенная Минфином корректировка НДД и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) приведет к потере 35 тыс. рабочих мест, падению доходов бюджета на 4,5 трлн рублей и снижению добычи нефти на 600 млн тонн.

Издание уточняет, что Минфин ранее подготовил законопроект для компенсации около 200 млрд рублей, которые, как полагает ведомство, бюджет в 2019 году недополучил от месторождений, перешедших на НДД. В связи с этим пострадают крупные нефтяники. Около 50 млн тонн в год приходится на месторождения на НДД (10% от добычи нефти в России). А основные потери понесут "Роснефть" и "Газпром нефть", так как их месторождения входят во вторую группу НДД (объем добычи 26 млн тонн в год).

В письме отмечается, что если предложения Минфина по изменению НДД примут, то добыча проектов с НДД за 10 лет снизится на 340 млн тонн, инвестиции - на 2,3 трлн рублей, при этом бюджет потеряет 2,5 трлн рублей. Таким образом, мультипликативный негативный эффект для российской экономики может достигнуть 13 трлн рублей. Нефтяные компании также выразили опасение, что резкое сокращение добычи может стать причиной потери доли на мировом рынке.

Нефтяники считают НДД эффективным. Они заявляют, что допинвестиции в перешедшие на этот режим месторождения составили 110 млрд рублей. В письме не указывается бюджетный эффект в 2019 году, но компании оценивают в 180 млрд рублей допдоходы бюджета за пять лет действия НДД.

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