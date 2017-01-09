"Роснефть" хочет продать свою долю в единственном проекте в Алжире

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Роснефть" намерена избавиться от своей доли в геологоразведочном проекте по освоению блока "245-Юг" в Алжире, включающем три месторождения - Восточный Такуазет, Западный Такуазет и Северный Тесселит. Как сообщает Report, об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в отрасли.

Долей в 60% в проекте владеет российское СП Rosneft-Stroytransgaz, где у "Роснефти" 50%, еще 40% в блоке у алжирской госкомпании Sonatrach.

По данным издания, просто уход из проекта приведет к многомиллионным списаниям и выплате неустойки, поэтому "Роснефть", вероятно, попытается продать долю своему алжирскому партнеру Sonatrach. "Газпром" от покупки актива уже отказался.