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Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане

Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.
Энергетика
14 июня 2025 г. 10:43
Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане

Компания "Росатом" определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс- службу Агентства РК по атомной энергии.

"Агентство по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума для строительства первой в Казахстане атомной электростанции. В качестве лидера определена компания Росатом", - говорится в сообщении.

По данным агентства, в настоящее время согласно предложениям "Росатома", начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет России.

В "шорт-лист" потенциальных вендоров входили "Росатом" (Россия), China National Nuclear Corporation (Китай), Électricité de France (Франция) и Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея).

Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане. На основе методологии, разработанной Агентством совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" при участии французской инжиниринговой компании Assystem, проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и др.

Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли в итоге определила наиболее оптимальными и выгодными предложения "Росатома". Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation.

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