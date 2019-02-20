Министр: Роль Азербайджана в проекте Южного газового коридора вновь подтверждена

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ "В совместной декларации, подписанной странами-участницами пятого заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, подчеркивается стратегическое сотрудничество, еще раз подтверждается роль Азербайджана в проекте".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции, организованной после пятого заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

По его словам, президент Азербайджана высоко оценил деятельность в рамках Южного газового коридора.

Министр сообщил, что в этом году число стран-участниц увеличилось, 17 стран приняли участие в заседании, а Венгрия, Сербия и Сан-Марино присутствовали впервые: "Это свидетельствует о росте интереса к проекту. Работы по трем из сегментов ЮГК – "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказского газопровода и участок Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому идет газ в Турцию, - завершены. А работы по Трансадриатическому газопроводу (TAP), призванному поставлять азербайджанский газ в Европу, завершены на 85%".