РФ увеличит производство СПГ до более чем 100 млн тонн до 2035 года

Россия планирует нарастить производство СПГ до более чем 100 млн тонн к 2035 году.

Россия планирует нарастить производство СПГ до более чем 100 млн тонн к 2035 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Сейчас точно сказать, сколько мы будем СПГ экспортировать в каждый конкретный год, сложно. Но план по производству мы сохраняем - более 100 млн тонн до 2035 года", - сказал он.

В настоящий момент не был официально запущен "Арктик СПГ - 2", хотя по плану его должны были ввести в эксплуатацию в конце прошлого - начале 2024 года. Кроме того, "Новатэк" планировал начать строительство "Мурманского СПГ" с августа 2024 года, однако о старте тоже не сообщалось.