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РФ увеличит производство СПГ до более чем 100 млн тонн до 2035 года

РФ увеличит производство СПГ до более чем 100 млн тонн до 2035 года Россия планирует нарастить производство СПГ до более чем 100 млн тонн к 2035 году.
Энергетика
30 сентября 2024 г. 09:09
РФ увеличит производство СПГ до более чем 100 млн тонн до 2035 года

Россия планирует нарастить производство СПГ до более чем 100 млн тонн к 2035 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Сейчас точно сказать, сколько мы будем СПГ экспортировать в каждый конкретный год, сложно. Но план по производству мы сохраняем - более 100 млн тонн до 2035 года", - сказал он.

В настоящий момент не был официально запущен "Арктик СПГ - 2", хотя по плану его должны были ввести в эксплуатацию в конце прошлого - начале 2024 года. Кроме того, "Новатэк" планировал начать строительство "Мурманского СПГ" с августа 2024 года, однако о старте тоже не сообщалось.

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