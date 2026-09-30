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    РФ и Сербия продлили договор о поставках российского газа до конца года

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 16:55
    РФ и Сербия продлили договор о поставках российского газа до конца года

    "Газпром" и "Сербиягаз" продлили договор о поставках российского газа в республику до конца года на тех же льготных условиях.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил директор сербской госкомпании Душан Баятович.

    "Российский "Газпром" продлил соглашение о поставках газа в Сербию еще на три месяца - до конца года - на тех же выгодных условиях, что и прежде", - сообщает Радио и телевидение Сербии со слов Баятовича.

    Текущий договор истекал 30 сентября. С начала года документ несколько раз продлевался на три месяца. Россия начала поставлять газ в Сербию в 1978 году.

    ПАО Газпром Поставки газа в Европу Российская Федерация (РФ) Сербия
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