РФ и Сербия продлили договор о поставках российского газа до конца года
Энергетика
- 30 сентября, 2026
- 16:55
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"Газпром" и "Сербиягаз" продлили договор о поставках российского газа в республику до конца года на тех же льготных условиях.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил директор сербской госкомпании Душан Баятович.
"Российский "Газпром" продлил соглашение о поставках газа в Сербию еще на три месяца - до конца года - на тех же выгодных условиях, что и прежде", - сообщает Радио и телевидение Сербии со слов Баятовича.
Текущий договор истекал 30 сентября. С начала года документ несколько раз продлевался на три месяца. Россия начала поставлять газ в Сербию в 1978 году.
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