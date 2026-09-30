РФ и Сербия продлили договор о поставках российского газа до конца года

"Газпром" и "Сербиягаз" продлили договор о поставках российского газа в республику до конца года на тех же льготных условиях.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил директор сербской госкомпании Душан Баятович.

"Российский "Газпром" продлил соглашение о поставках газа в Сербию еще на три месяца - до конца года - на тех же выгодных условиях, что и прежде", - сообщает Радио и телевидение Сербии со слов Баятовича.

Текущий договор истекал 30 сентября. С начала года документ несколько раз продлевался на три месяца. Россия начала поставлять газ в Сербию в 1978 году.