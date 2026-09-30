"Qazprom" və "Srbijagas" Rusiya qazının tədarükünə dair müqaviləni ilin sonunadək uzadıb
Energetika
- 30 sentyabr, 2026
- 17:31
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"Qazprom" və "Srbijagas" Serbiyaya Rusiya qazının tədarükünə dair müqaviləni ilin sonunadək uzadıblar.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Serbiya dövlət qaz müəssisəsinin direktoru Duşan Bayatoviç bildirib.
"Rusiyanın "Qazprom" şirkəti Serbiyaya qaz tədarükü haqqında razılaşmanı daha üç ay uzadıb. Razılaşma əvvəlki kimi eyni sərfəli şərtləri özündə saxlayıb", - Serbiya Radio və Televiziyası D.Bayatoviçin sözlərinə istinadən məlumat yayıb.
Cari müqavilənin müddəti sentyabrın 30-da başa çatırdı. İlin əvvəlindən sənədin müddəti bir neçə dəfə uzadılıb. Rusiya Serbiyaya qaz tədarükünə 1978-ci ildə başlayıb.
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