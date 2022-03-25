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Reuters: Торговый оператор Lukoil сокращает свои операции в России

Reuters: Торговый оператор Lukoil сокращает свои операции в России Швейцарская компания Litasco, являющаяся нефтетрейдером российской Lukoil, сокращает свою деятельность после санкций.
Энергетика
25 марта 2022 г. 10:48
Reuters: Торговый оператор Lukoil сокращает свои операции в России

Швейцарская компания Litasco, являющаяся нефтетрейдером российской Lukoil, сокращает свою деятельность после санкций.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Швейцарское торговое подразделение Lukoil сократило операции после того, как нефтяная компания снизила приток капитала, чтобы гарантировать маржинальные требования почти на 1 миллиард долларов США, после введения западных антироссийских санкций", — сообщает агентство со ссылкой на источники.

По словам трейдеров, Litasco, которая ежесуточно обрабатывала более 3,6 млн баррелей, сейчас сосредоточена на отправке нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы Lukoil и продаже нефтепродуктов.

Представитель Litasco в своем заявлении сообщил, что произошло "естественное временное сокращение корпоративной деятельности, чтобы убедиться в работоспособности в рамках достаточного пула ликвидности".

По словам источников, компания значительно сократила объемы торговли газом и электроэнергией, а также выбросы углекислого газа.

Отметим, что в состав Litasco входят дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Казахстане и других странах.

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Версия на английском языке Lukoil’s global trading arm scales back operations following sanctions

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