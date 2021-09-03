Reuters: США распечатали стратегические запасы топлива

Нефтегазовые компании США прилагают значительные усилия, чтобы возобновить работу на шельфе после урагана «Ида». Тем не менее, с учетом масштабов ущерба, нанесенного стихией, Белый дом санкционировал вскрытие стратегических запасов нефти.

Нефтегазовые компании США прилагают значительные усилия, чтобы возобновить работу на шельфе после урагана «Ида». Тем не менее, с учетом масштабов ущерба, нанесенного стихией, Белый дом санкционировал вскрытие стратегических запасов нефти.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, скорость ветра в эпицентре «Иды» достигала 150 миль в час (240 км/ч), поэтому энергетической инфраструктуре США был нанесен значительный ущерб. В американской зоне Мексиканского залива частично прекращена добычи нефти и газа. Энергетические компании стремятся как можно скорее вернуть рабочих на нефтегазовые платформы, однако их усилиям мешает повреждение береговых терминалов и базовых площадок.

По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, только четверть из 288 платформ, эвакуированных на прошлой неделе, имела бригады для возобновления производства. Ведущий разработчик шельфовых месторождений компания Royal Dutch Shell заявила, что 80% ее добычи на шельфе остается закрытой.

Нефтеперерабатывающий завод Exxon Mobil в Батон-Руже получит 1,5 млн баррелей нефти из аварийных запасов США для производства бензина, заявило Министерство энергетики после того, как президент Джо Байден дал указание ведомству использовать все инструменты, включая стратегический нефтяной резерв, для поддержания поставок бензина.

Добыча нефти на шельфе Мексиканского залива в США обеспечивает около 16% суточной добычи страны. Попытки возобновить производство были замедлены из-за того, что оффшорные рабочие устраняли повреждения своих домов, а вертолетные компании с большим трудом получали дефицитное топливо.

По состоянию на 2 сентября суточная добыча нефти в регионе была сокращена на 1,7 млн баррелей в сутки, что составляет 94% добычи региона. Производство природного газа было снижено на 2 млрд куб. футов (-91%).

Порт «Фуршон» (штат Луизиана), жизненно важный центр морской логистики, где «Ида» вышла на берег, остался без электричества и воды, а подъездные пути к объекту обильно усыпаны мусором. В то же время на его основных водных путях не было серьезных препятствий, заявил представитель порта.

«Район полностью опустошен», — сказал Тони Одак, главный операционный директор Stone Oil Distributor, ведущего поставщика топлива для оффшорной индустрии, которая перемещала некоторые виды деятельности в Западную Луизиану.

По сообщению Береговой охраны, большинство портов Луизианы, включая порты «Батон-Руж» и «Новый Орлеан», были вновь открыты для движения судов только вчера. Поврежденная линия электропередачи на реке Миссисипи ограничивала доступ к четырем НПЗ, расположенным к западу от Нового Орлеана, включая завод Exxon Mobil в Батон-Руже.

Семь нефтеперерабатывающих заводов, производящих бензин и моторное топливо, могут оставаться в режиме оффлайн на срок до четырех недель из-за отсутствия электроэнергии и воды. В результате шторма были повреждены НПЗ на юго-востоке Луизианы, принадлежащие Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и PBF Energy.

«Как и все остальные, мы ждем результатов оценки ущерба коммунального предприятия и их планов по возобновлению подачи энергии в сеть», — сказал Майкл Карлович, представитель PBF Energy, которая в минувшее воскресенье закрыла свой завод Chalmette с производительностью 190 тыс. баррелей в сутки (штат Луизиана).

Когда поставки сырой нефти восстанавливаются, операторы нефтеперерабатывающих заводов, прервавшие работу перед ураганом, сталкиваются с опасной задачей — поджечь находящиеся под давлением массивные котлы и сосуды, используемые для производства топлива. Большинство аварий на НПЗ происходит во время остановок или перезапусков.

В четверг цены на нефть выросли более чем на 1 доллар США за баррель, чему способствовал оптимизм в отношении восстановления экономики и ослабление доллара.

Отметим, что в среду утром более половины заправочных станций в Батон-Руже (52,7%) и Новом Орлеане (52,3%) остались без топлива. В Луизиане из-за отсутствия бензина и ДТ закрытыми оставались почти 13% автозаправочных станций.