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Reuters: Сенат США может принять закон, разрешающий судебные иски против ОПЕК

Reuters: Сенат США может принять закон, разрешающий судебные иски против ОПЕК Уже на следующей неделе комиссия Сената США рассмотрит законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), предусматривающий возможность для судебных исков против ОПЕК и работающих с организацией стран за сговор о повышении цен на нефть.
Энергетика
29 апреля 2022 г. 11:55
Reuters: Сенат США может принять закон, разрешающий судебные иски против ОПЕК

Уже на следующей неделе комиссия Сената США рассмотрит законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), предусматривающий возможность для судебных исков против ОПЕК и работающих с организацией стран за сговор о повышении цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил офис сенатора Чака Грассли.

Законопроект принят к рассмотрению, поскольку Администрация президента США Джо Байдена изо всех сил пытается контролировать цены на нефть и бензин, которые выросли на фоне неопределенности с поставками нефти в связи с ситуацией вокруг Украины.

По данным агентства, законопроект NOPEC дает генпрокурору США возможность подать в суд на страны-производители нефти, в частности членов ОПЕК в соответствии с антимонопольным законодательством.

Сторонники NOPEC, который обсуждался и не принимался в Конгрессе США в течение 22 лет, считают, что документ как некогда актуален сейчас, когда цены на энергоносители стремительно растут и существуют опасения по поводу поставок в связи с войной в Украине. Поэтому необходимо принимать меры для "обеспечения справедливого ценообразования".

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Версия на английском языке Reuters: US Senate panel expected to vote on bill allowing lawsuits against OPEC

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