Reuters: Российская нефть поставляется в Азию китайскими супертанкерами

Как минимум четыре китайских супертанкера доставляют российскую нефть Urals в Китай после введения странами Евросоюза и G7 потолка цен на энергоносители из России. Еще одно судно направлялось в Индию.

Как минимум четыре китайских супертанкера доставляют российскую нефть Urals в Китай после введения странами Евросоюза и G7 потолка цен на энергоносители из России. Еще одно судно направлялось в Индию.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Все пять поставок были запланированы на период с 22 декабря по январь. Несмотря на западные санкции Китай и Индия продолжают закупать российскую нефть со скидкой, пишет агентство.

Вступившие в силу в декабре ценовые ограничения позволяют странам, не входящим в Евросоюз, импортировать нефть из РФ, но запрещают предоставлять страховку, суда и любые услуги для перевозки морских партий российской нефти, если контракты по ее продаже не предусматривают условие предельной цены на уровне 60 долларов за баррель.

"Учитывая, что цены на нефть марки Urals намного ниже установленного ценового предела, торговля Urals по существу является законной", - отметил один из руководителей китайской фирмы, участвующей в поставках.

По данным агентства, Россия продает Индии нефть с дисконтом 12-15 долларов.

Ранее Bloomberg сообщил, что 6 января Urals торговалась за 37,80 долларов за баррель, а Brent в тот же день стоила 78,57 долларов за баррель. Таким образом, Россия фактически оказалась в "заложниках" у двух крупнейших покупателей - Китая и Индии.