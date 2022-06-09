Reuters: Из-за взрыва крупнейший техасский СПГ-завод закроют на три недели

Один из крупнейших заводов США по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG, расположенный на побережье Мексиканского залива в Техасе, будет закрыт на три недели из-за произошедшего взрыва.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на предприятие.
Взрыв и пожар на СПГ-заводе произошли в среду, причины происшествия не уточняются.
По мнению аналитиков, данный инцидент потряс американские рынки природного газа, и его последствия могут распространиться на рынки Европы и Азии.
Директор по глобальному газу и СПГ исследовательской компании Rapidan Energy Алекс Мантон указал, что остановка предприятия на три недели выведет с рынка не менее миллиона тонн СПГ.