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Reuters: Из-за взрыва крупнейший техасский СПГ-завод закроют на три недели

Reuters: Из-за взрыва крупнейший техасский СПГ-завод закроют на три недели Один из крупнейших заводов США по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG, расположенный на побережье Мексиканского залива в Техасе, будет закрыт на три недели из-за произошедшего взрыва.
Энергетика
9 июня 2022 г. 11:14
Reuters: Из-за взрыва крупнейший техасский СПГ-завод закроют на три недели

Один из крупнейших заводов США по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG, расположенный на побережье Мексиканского залива в Техасе, будет закрыт на три недели из-за произошедшего взрыва.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на предприятие.

Взрыв и пожар на СПГ-заводе произошли в среду, причины происшествия не уточняются.

По мнению аналитиков, данный инцидент потряс американские рынки природного газа, и его последствия могут распространиться на рынки Европы и Азии.

Директор по глобальному газу и СПГ исследовательской компании Rapidan Energy Алекс Мантон указал, что остановка предприятия на три недели выведет с рынка не менее миллиона тонн СПГ.

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Версия на английском языке Reuters: Freeport LNG plant to shut for 3 weeks following explosion

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