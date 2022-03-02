Reuters: Энергокомпании в США призвали Белый дом не вводить санкции против урана из РФ

Несколько американских энергетических компаний, в числе которых Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI) стремятся убедить представителей Белого дома не вводить санкции против российского урана

Несколько американских энергетических компаний, в числе которых Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI) стремятся убедить представителей Белого дома не вводить санкции против российского урана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Согласно сведениям источников, NEI работает над тем, чтобы рестрикции в отношении поставок урана из РФ не попали в пакет санкций, направленный на энергетический сектор РФ. Как отметил один из собеседников агентства, атомная энергетика США зависит от поставок "дешевого урана из России".

По оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, которые приводит Reuters, почти половину объема урана, необходимого для работы американских АЭС, США получают из России, Казахстана и Узбекистана.