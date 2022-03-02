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Reuters: Энергокомпании в США призвали Белый дом не вводить санкции против урана из РФ

Reuters: Энергокомпании в США призвали Белый дом не вводить санкции против урана из РФ Несколько американских энергетических компаний, в числе которых Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI) стремятся убедить представителей Белого дома не вводить санкции против российского урана
Энергетика
2 марта 2022 г. 10:35
Reuters: Энергокомпании в США призвали Белый дом не вводить санкции против урана из РФ

Несколько американских энергетических компаний, в числе которых Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI) стремятся убедить представителей Белого дома не вводить санкции против российского урана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Согласно сведениям источников, NEI работает над тем, чтобы рестрикции в отношении поставок урана из РФ не попали в пакет санкций, направленный на энергетический сектор РФ. Как отметил один из собеседников агентства, атомная энергетика США зависит от поставок "дешевого урана из России".

По оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, которые приводит Reuters, почти половину объема урана, необходимого для работы американских АЭС, США получают из России, Казахстана и Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке “Reuters”: “ABŞ-ın enerji şirkətləri Rusiyadan uran idxalına sanksiya qoyulmasına qarşıdır”
Версия на английском языке Reuters: US utilities push White House not to sanction Russian uranium

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