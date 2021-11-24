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Решение США о вскрытии нефтяного резерва было ошибкой — экс-глава Минэнерго

Решение США о вскрытии нефтяного резерва было ошибкой — экс-глава Минэнерго Решение администрации Байдена высвободить сырье из стратегического нефтяного резерва (SPR) Соединенных Штатов является «ошибкой».
Энергетика
24 ноября 2021 г. 13:46
Решение США о вскрытии нефтяного резерва было ошибкой — экс-глава Минэнерго

Решение администрации Байдена высвободить сырье из стратегического нефтяного резерва (SPR) Соединенных Штатов является «ошибкой».

Как передает Report со ссылкой на CNBC, об этом заявил бывший министр энергетики США Дэн Бруйетт.

«Я действительно считаю, что это плохой политический выбор. В этом нет никаких сомнений», — сказал он в интервью телеканалу CNBC на следующий день после того, как президент США Джо Байден объявил, что 50 млн баррелей нефти будут высвобождены из SPR.

Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания также будут высвобождать нефть из своих запасов в рамках глобальных усилий стран с высоким энергопотреблением по снижению цен на энергоносители.

SPR в США является активом национальной безопасности, предназначенным для защиты страны и ее граждан от перебоев в поставках, например, во время чрезвычайных ситуаций, отметил Бруйетт. При бывшем президенте США Дональде Трампе он занимал пост министра энергетики.

«Это не чрезвычайная ситуация с поставками, и единственная чрезвычайная ситуация, которую я могу… видеть в этом случае, — это чрезвычайная политическая ситуация», — сказал он.

По мнению Бруйетта, действия администрации Байдена показывают, что они обеспокоены промежуточными выборами в 2022 году.

По данным Управления энергетической информации (EIA), производители нефти в США на данный момент добывают около 11 млн баррелей в сутки.

«Проблема для Соединенных Штатов не в поставках [нефти], а в политике, — сказал Бруйетт. —Мне неприятно видеть решение, когда Стратегический нефтяной резерв используется таким образом. Жалко. — Это ошибка, мы не должны использовать SPR для этих целей».

Три президента США использовали SPR в прошлом как инструмент реагирования на чрезвычайные ситуации, отмечает EIA. Соответствующие распоряжения были сделаны, чтобы помочь стабилизировать рынок во время гражданской войны в Ливии, после урагана «Катрина» и во время войны в Персидском заливе.

Энергетическая инфляция

В этом году цены на нефть выросли более чем на 60%, поскольку мировая экономика снова открылась и спрос резко вырос.

США попросили ОПЕК и ее союзников увеличить добычу, чтобы снизить цены, но нефтяной альянс придерживался своего плана постепенного увеличения поставок.

Бруйетт сказал, что использование SPR для «ответного удара» по ОПЕК является «абсолютно… неправильным подходом», и есть другие рычаги, которые США могут использовать.

Вместо того, чтобы вскрывать запасы, США должны разрешить такие проекты, как Keystone XL, крупный нефтепровод США-Канада, который, как ожидается, будет транспортировать около 830 тыс. баррелей в сутки из нефтеносных песков Альберты в день в Небраску. Он был официально запрещен в июне после того, как Байден отозвал ключевое разрешение, необходимое для прокладки американского участка проекта протяженностью 1200 миль.

Вашингтон также может разрешить добычу нефти на федеральных землях, сказал бывший министр энергетики.

Увеличение добычи — лучший способ повлиять на цены, сказал Бруйетт, отметив, что США в течение многих лет были колеблющимся производителем и, по сути, устанавливали мировые цены на нефть.

«Наша способность производить 13 млн баррелей нефти в сутки действительно формировала рынок на три-четыре года, - сказал он. — Важно, чтобы мы вернулись к этому подходу, не используя, такой национальный актив, как Стратегический нефтяной резерв, для того, чтобы повлиять на ценообразование».

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Версия на английском языке US decision to release oil from reserves is a mistake, ex-energy secretary says

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