​Report: В ближайшие 2-3 месяца стоимость нефти составит 50-60 долларов за баррель - ПРОГНОЗ

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В ближайшие 2-3 месяца на мировом рынке стоимость нефти марки Brent прогнозируется в пределах 50-60 долларов за баррель. Аналитическая группа Report считает, что стремительный рост запасов нефти в США является основным фактором, ограничивающим подорожание нефти на мировом рынке.

Так, согласно последнему отчету, объем запасов нефти в США в недельном сравнении вырос на 10,949 млн. баррелей. Отметим, что процесс роста длится уже 13 недель. Это наиболее высокий показатель роста с марта 2001 года. По информации аналитиков Goldman Sachs, резервуар в Кушинге заполнен уже на 90%. В результате 8 апреля нефть марки Brent подешевела на 4,7% - до 55,54 долларов за баррель (днем раньше цена поднялась до 56,6 долларов). Трейдеры считают, что неспособность цен перешагнуть психологический барьер в 60 долларов за баррель, в итоге оказывает отрицательное влияние на рынок.

Следует учесть, что укрепление доллара также является одним из факторов, препятствующих повышению стоимости нефти. Усиливается вероятность того, что в ближайшее время возникнет паритет доллара и евро. Это может способствовать снижению стоимости нефти до 50 долларов за баррель. Отметим, что в январе этого года нефть марки Brent продавалась за 48,95 долларов за баррель.

Согласно прогнозам экспертов Report, к концу этого года цена на нефть будет колебаться в пределах 40-70 долларов за баррель. В формировании цен на нефть будут играть роль несколько основных факторов - резкое укрепление доллара в результате повышения учетной ставки в США, конфликты на Ближнем Востоке, противостояние Украины и России.