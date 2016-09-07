Report: Нефть может резко упасть в цене

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Нефтяные цены могут скатиться до 25-30 долларов к концу года, если страны-члены ОПЕК не договорятся о заморозке или сокращении нефтедобычи на внеочередном заседании картеля, запланированном на 26-28 сентября в Алжире.

Аналитическая группа Report считает, что в настоящее время нефтяные цены не показывают снижение только из-за вероятности положительного завершения алжирского саммита.

По данным Bloomberg, в августе страны ОПЕК повысили ежесуточную нефтедобычу до 33,69 млн. баррелей.

Отметим, что на сегодняшний день ежесуточные объемы нефтедобычи в Иране равны 3,8 млн. баррелей и в краткосрочном периоде страна планирует нарастить добычу до 4 млн. баррелей в день. Наряду с этим, в США отмечается рост коммерческих запасов нефти, количества активных нефтяных вышек и показателей ежесуточной нефтедобычи.

Напомним, что на саммите G-20 в Китае Саудовская Аравия и Россия подписали соглашение о стабилизации нефтяного рынка, однако впоследствии министры энергетики обеих стран заявили, что причин для сокращения нефтедобычи нет. Наряду с этим, согласно отчету JPMorgan, стратегические запасы нефти в Китае достигли максимальной отметки. Банк в связи с этим прогнозирует снижение импорта нефти в стране на 15% или 1,2 млн. баррелей в день.

Аналитики Report отмечают, что в случае неблагоприятного исхода алжирской встречи нефтяное предложение значительно превысит спрос, что приведет к резкому снижению цен. В итоге нефтяные цены установятся в диапазоне 20-30 долларов/баррель.