​Report: Нефть может резко подешеветь

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В ближайшие недели цены на нефть могут рухнуть. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, причиной тому могут стать фундаментальные факторы, которые не соответствуют текущим котировкам. Цена может уйти в район 30 долларов за баррель, как только рынки осознают тщетность идеи заморозки уровней добычи в формате ОПЕК+Россия. Возвращение к реалиям суровой действительности - переизбытку предложения и слабости мировой экономики – может ощутимо отбросить цены внутрь диапазона 30-20 долларов за баррель.

Эксперты считают, что сокращение объемов производства в формате ОПЕК+Россия стало бы большим шагом к восстановлению баланса на рынке нефти. Это может произойти позднее в 2016 году, но на данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня.

Саудовская Аравия и Россия входят в число крупнейших мировых производителей нефти. При этом в январе 2016 г. добыча саудитами жидких углеводородов лишь на 110 тыс. бар/с превышала показатель января 2014 г., а Россия по сравнению с тем же периодом сократила объем фактического производства на 50 тыс. бар/с. На данный момент размер мирового перепроизводства превышает 2 млн. бар/с.

И напротив, США совместно с Канадой нарастили добычу по сравнению с январем 2014 г. на 1,9 млн. бар/с, а производство нефти в Ираке выросло на 1,7 млн. бар/с. Кроме того, потенциал Ирана позволяет ему увеличить объемы производства в течение 2016 г. на 1 млн. бар/с.

"За неделю на 26 февраля запасы нефти в хранилищах США выросли на внушительные 10,4 млн. баррелей, что стало максимальным приростом с начала апреля 2015 г. В итоге общий объем запасов на 162 млн. баррелей превысил усредненный показатель за 2010-2014 г. и на 74 млн. баррелей – раздутые уровни 2015 г.", - отмечают аналитики.

Степень корреляции между показателем запасов в США и мировыми ценами на нефть высока. Терминал в Кушинге, Оклахома (PADD 2) и резервуары на побережье Мексиканского залива (PADD 3) формируют почти 70% всех запасов, хранящихся в США, и играют ключевую роль в формировании цен на нефть WTI. Когда размер запасов превосходит значение 80% от предельной вместимости, цены на нефть в целом имеют тенденцию обваливаться. Сейчас запасы в Кушинге составляют 91% от емкости хранилищ, а резервуары Мексиканского залива заполнены на 87%, и в совокупности это дает показатель 88%.

Эксперты отмечают, что существенного роста цен на нефть не произойдет до тех пор, пока размеры запасов не сократятся, на что не стоит рассчитывать до тех пор, пока США не снизят объемы добычи примерно на 1 млн. бар/с.