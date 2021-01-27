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Рентабельными в России являются только 36% запасов нефти

Рентабельными в России являются только 36% запасов нефти Замминистра энергетики: Это связано с ухудшением условий освоения и падением качества запасов
Энергетика
27 января 2021 г. 16:23
Рентабельными в России являются только 36% запасов нефти

Только 36% из 30 млрд тонн запасов нефти в России являются рентабельными, что связано с ухудшением условий освоения и падением качества запасов.

Как передает Report, об этом пишет заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Согласно данным инвентаризации экономики разработки месторождений, проведенной по поручению правительства России, из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти России только 36% является рентабельным в текущих макроэкономических условиях. Это связано с ухудшением возможностей освоения: ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее", - пояснил Сорокин.

"Все это не только увеличивает себестоимость добычи, но и повышает риски неподтверждения планируемых показателей разработки из-за сложности моделирования процессов и ошибок при бурении, например, выходом из продуктивного пласта при горизонтальном бурении. В результате, по некоторым активам фактическая рентабельность бурения может значительно отличаться от планов, а запасы не подтверждаться", - подчеркнул замминистра.

По его словам, качество воспроизводства ресурсной базы также ухудшается. Средний размер открытий новых месторождений в 2015-2019 годах составил 9-14 млн тонн (без учета нескольких крупных на шельфе и Пайяхского месторождения). Прирост запасов в последние годы обеспечивается доразведкой в действующих регионах добычи, а также переоценкой запасов. В основном, в традиционных регионах прирост происходит за счет поиска пропущенных залежей или бурения на глубокие горизонты. При этом технологическая сложность геологоразведки значительно повышается.

"Важно понимать, что пропуск перспективных пластов при использовании традиционных методов интерпретации данных связан с их небольшим размером и сложностью строения. Поэтому необходимо применять совершенно новые технологии разведки и моделирования активов", - отметил Сорокин.

Таким образом, вопрос будущего российской нефтедобывающей отрасли связан с опережающим технологическим развитием и повышением эффективности. "Только это позволит сохранить положение одного из самых низких по себестоимости производителей на мировой кривой предложения нефти", - резюмирует замминистра.

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