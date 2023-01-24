Ренессанс Капитал: Азербайджан может извлечь выгоду из роста в нефтегазовом секторе

Азербайджан, Казахстан и Россия могли бы извлечь выгоду из любого роста в нефтегазовом секторе, на долю которого приходится 60–90% экспорта и 30–50% ВВП.

Азербайджан, Казахстан и Россия могли бы извлечь выгоду из любого роста в нефтегазовом секторе, на долю которого приходится 60–90% экспорта и 30–50% ВВП.

Как передает Report, об этом говорится в Экономическом прогнозе СНГ+ от "Ренессанс Капитал".

"Важно при этом отметить, что эти две страны за счет накопленных резервов также имеют хорошие возможности, чтобы избежать финансового и фискального стресса в случае более слабого глобального роста за счет накопленных буферов", - отмечается в отчете.

В свою очередь, ближайшие погашения суверенных еврооблигаций Азербайджана, Казахстана и Узбекистана запланированы на 2024 год.

"Видим среднесрочный потенциал повышения рейтинга для Казахстана, Азербайджана, а также Узбекистана, который начал 2023 год с обновления рейтинга от Moody’s", - говорится в отчете.