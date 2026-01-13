Рена Гумбатова: Азербайджан готовит стратегию развития геотермальной энергетики до 2031 года

Азербайджан планирует реализацию пилотных проектов в сфере геотермальной энергетики и разработку новой стратегии развития этой сферы на 2027-2030гг.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Рена Гумбатова на ежегодном собрании Глобального геотермального альянса в рамках 16-й Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Абу-Даби (ОАЭ).

Гумбатова представила информацию о работе, проводимой в стране по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе геотермальной энергии, в рамках реализации "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

Она также представила дорожную карту "Оценка потенциала прямого использования геотермальных ресурсов в Азербайджане", разработанная в 2025 году в рамках программы ESMAP Всемирного банка, и основные результаты проведенной оценки. Отмечалось, что первичный геотермальный тепловой потенциал Азербайджана оценивается в 571,2 МВт, а потенциал производства геотермальной электроэнергии - в 57,1 МВт.

В рамках исследования была проанализирована существующая законодательная база, рассмотрен международный опыт стимулирующих механизмов, необходимых для ускорения внедрения геотермальной энергии и упрощения процесса выдачи разрешений.

"В качестве составной части национальной геотермальной дорожной карты Азербайджан планирует реализацию пилотных проектов с целью демонстрации технической и экономической эффективности геотермальной энергии. Эти проекты охватят централизованные системы теплоснабжения, повторное использование существующих нефтяных и газовых скважин для производства тепла и ограниченного количества электроэнергии, а также прямое применение в сельском хозяйстве, особенно для обогрева теплиц", - сказала она.

Кроме того, добавила она, что в следующем проекте стратегического документа на 2027–2030 годы предусмотрено проведение детального технико-экономического обоснования на основе бурения разведочных скважин. Это обоснование будет включать также оценку потенциала добычи критических минералов путем анализа состава геотермальных жидкостей.

Замдиректора добавила, что развитие геотермальной энергетики соответствует инициативам по созданию "зеленых энергетических зон" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах, а также в Нахчыване.

"Азербайджан придает особое значение активному участию в Глобальном геотермальном альянсе и рассматривает Альянс как важную платформу для обмена знаниями и передовым опытом", - сказала она.

Отметим, что Азербайджан является членом Глобального геотермального альянса с 2023 года.