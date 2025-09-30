Рена Гумбатова: Азербайджан планирует развивать свою энергетическую стратегию

Азербайджан на следующем этапе будет развивать свою энергетическую стратегию.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Госагентства по возобновляемым источникам энергии Рена Гумбатова на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По ее словам, сфера энергетики всегда нуждается в профессиональных кадрах, в том числе молодых специалистах для реализации долгосрочных и краткосрочных планов. "Это также часть нашей стратегии на 2027 и 2030 годы. Но мы не хотим ограничиваться только потенциалом экспертов, нам также нужны технические инженеры, работающие в области геотермальной энергии, улавливания, использования и хранения углерода. Я считаю, что Центр чистой энергии поможет нам в поиске этих решений", - отметила она.

Заместитель директора добавила, что для снижения выбросов в промышленности следует использовать в основном такие технологии зеленого и чистого водорода.