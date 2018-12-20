Ректор РГУ: Нефтяная промышленность Российской империи началась в Баку - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Российском государственном университете (РГУ) имени И.М. Губкина прошла международная конференция "Россия — Азербайджан. Развитие мировой нефтяной отрасли. События и люди", приуроченная к 140-летию ввода в эксплуатацию первого в Российской Империи нефтепровода "Балаханы — Черный город" и к 90-летию известного нефтяника, профессора Азада Мирзаджанзаде.

В интервью корреспонденту Report ректор РГУ Виктор Мартынов рассказал о вкладе Азербайджана в нефтяную промышленность России, развитии сотрудничества на уровне молодежи и создании совместных образовательных программ.

— Добрый день, Виктор Георгиевич. Расскажите о целях проведения сегодняшней конференции.

— Это большой вклад в поддержание дружбы между Россией и Азербайджаном и дальнейшего сотрудничества. Мы не должны забывать о том, что нефтяная промышленность Российской Империи начиналась именно в Баку. Современная нефтяная промышленность, в свою очередь, тоже появилась одновременно в Баку и в Соединенных Штатах. Сейчас, хотя с начала разработки первых нефтяных месторождений в Баку прошло уже 140 лет, эта отрасль является ведущей и для Азербайджана и для России.

Безусловно, мы должны вместе работать над тем, чтобы люди, особенно молодое поколение, помнили о первооткрывателях нефти, об инженерах, которые изобрели эти технологии и технику, которой мы до сих пор пользуемся, чтобы научные и образовательные школы сотрудничали меж собой, и подготовка кадров осуществлялась на одних технических принципах. Мы должны всячески способствовать обмену идеями, новыми технологиями между странами, заниматься совместным воспитанием молодежи на славных традициях нефтяников Азербайджана и России.

— Какие образовательные программы в области нефтяной промышленности существуют в настоящее время между Москвой и Баку?

— Мы дружим и поддерживаем очень плотные связи с Азербайджанским национальным институтом нефти и газа и с корпоративным Университетом компании SOCAR. Эти связи очень плодотворные. Мы часто встречаемся на различных мероприятиях, в том числе совместных. В этом году планируем открыть аудиторию имени Азада Мирзаджанзаде — известного нефтяника, которого очень хорошо знают в России, в нашем университете.

— Как вы прокомментируете новость о том, что аэропорт Сургута назовут именем Фармана Салманова?

— Мы тоже очень этому порадовались, это прекрасная идея. Назвать аэропорт именем Фармана Салманова — очень правильное решение, это нужно для того, чтобы молодежь не забывала свою историю, не забывала тех, кто открывал все эти месторождения. Он много раз был в нашем вузе. Одно время у нас даже была стипендия имени Фармана Салманова, так что его в нашем университете любят и помнят. Хочу добавить, что аэропорт в Новом Уренгое назвали именем Ивана Губкина, что является еще одной хорошей новостью для всех нефтяников.

Игбал Рустамов