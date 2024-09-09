Трейдеры прогнозируют цены на нефть на уровне $60-70/баррель

Мировые сырьевые трейдеры Gunvor и Trafigura ожидают, что цены на нефть могут колебаться в диапазоне от 60 до 70 долларов за баррель из-за слабого спроса со стороны Китая и сохраняющегося мирового избытка предложения.

Мировые сырьевые трейдеры Gunvor и Trafigura ожидают, что цены на нефть могут колебаться в диапазоне от 60 до 70 долларов за баррель из-за слабого спроса со стороны Китая и сохраняющегося мирового избытка предложения.

Как передает Report со ссылкой на Reuters,об этом сообщили руководители этих компаний на Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (APPEC) в Сингапуре в понедельник.

“Справедливая стоимость нефти составляет 70 долларов за баррель, поскольку в настоящее время в мире добывается больше нефти, чем потребляется, и в ближайшие несколько лет баланс будет только ухудшаться”, - сказал, соучредитель и председатель правления энергетической компании Gunvor Торбьорн Торнквист.

“Проблема не в ОПЕК, потому что они проделали большую работу, чтобы справиться с этим”, — сказал Торнквист. “Но проблема в том, что они не контролируют, где сейчас происходит рост за пределами ОПЕК, а это существенно”.

Глобальный руководитель нефтяного направления компании Trafigura Бен Лакок заявил, что на протяжении двух месяцев рынок получал некоторые позитивные сигналы, “но на самом деле очень мало”.

По его словам, цены на нефть могут упасть до 60 долларов “в относительно скором времени”.

“Рынок хочет знать что ОПЕК не собирается возвращать эти баррели если цены снова вырастут или, в лучшем случае, будет возвращать их гораздо медленнее”, - сказал он.

Аналитик Goldman Sachs Group Inc. Даан Стрейвен заявил на конференции, что, хотя потенциальная ценовая война между ОПЕК+ и американскими производителями сланца маловероятна, так называемая минимальная цена на нефть может измениться с примерно 75-80 долларов до 70 долларов за баррель.