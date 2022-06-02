Региональный президент BP: Каспийский регион очень важен для нас

Регион Каспия очень важен для нас. Это безопасный маршрут для поставок энергоресурсов.

Регион Каспия очень важен для нас. Это безопасный маршрут для поставок энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс, выступая на конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

"Так же мы сегодня должны говорить о чистой энергетике, куда вкладываются много капитала и есть проекты", - отметил Гари Джонс.

По его словам, многие работы ведутся на АЧГ. "Нужно внедрить новые технологии, и эти работы ведутся. Нужно использовать технологии для сокращения вредных выбросов в атмосферу", добавил региональный президент BP.