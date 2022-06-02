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Региональный президент BP: Каспийский регион очень важен для нас

Региональный президент BP: Каспийский регион очень важен для нас Регион Каспия очень важен для нас. Это безопасный маршрут для поставок энергоресурсов.
Энергетика
2 июня 2022 г. 14:03
Региональный президент BP: Каспийский регион очень важен для нас

Регион Каспия очень важен для нас. Это безопасный маршрут для поставок энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс, выступая на конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

"Так же мы сегодня должны говорить о чистой энергетике, куда вкладываются много капитала и есть проекты", - отметил Гари Джонс.

По его словам, многие работы ведутся на АЧГ. "Нужно внедрить новые технологии, и эти работы ведутся. Нужно использовать технологии для сокращения вредных выбросов в атмосферу", добавил региональный президент BP.

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Версия на английском языке BP regional president on importance of Caspian region
Версия на азербайджанском языке BP-nin regional prezidenti: “Xəzər regionu bizim üçün çox vacibdir”

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