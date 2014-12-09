Реджеп Тайип Эрдоган: Исполнители Nabucco не смогли обеспечить начальное финансирование

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что проект строительства газового трубопровода Nabucco не оправдал надежд. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, от реализации данного проекта отказались по причине отсутствия его базы: "По поводу Nabucco мы встретились в Анкаре, подписали документы. С тех прошло много времени, однако никакой деятельности не было, так как не было даже поставщиков газа".

Президент Турции отметил, что в отличие от Nabucco, работы в связи с TANAP идут успешно: "Исполнители проекта Nabucco не смогли обеспечить начальное финансирование в размере 250 млн. долларов. Одним словом, подписи в Анкаре так и остались на бумаге. Однако работы в связи с TANAP развиваются динамично. Уже закуплены трубы, ведутся переговоры со строительными компаниями. Если "Южный поток" будет ликвидирован, его сменит новый проект. Турция сможет получить все необходимое и Европа также останется в выигрыше".