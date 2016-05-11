​Разработана программа развития SOCAR до 2025 года

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Подготовлена программа развития Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) до 2025 года.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов на организованном Caspian Business Club бизнес-форуме.

По его словам, эта программа охватывает несколько направлений: "Основным направлением программы являются реализуемые в настоящее время крупные газовые проекты. Другие направления включают вопросы нефти, переработки, расширения связей за рубежом, экологии, кадров".

Т. Гахраманов отметил, что программа разработана в сотрудничестве с компанией PWC.