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    ​Разработана программа развития SOCAR до 2025 года

    Эта программа охватывает несколько направлений

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Подготовлена программа развития Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) до 2025 года. 

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов на организованном Caspian Business Club бизнес-форуме.

    По его словам, эта программа охватывает несколько направлений: "Основным направлением программы являются реализуемые в настоящее время крупные газовые проекты. Другие направления включают вопросы нефти, переработки, расширения связей за рубежом, экологии, кадров".

    Т. Гахраманов отметил, что программа разработана в сотрудничестве с компанией PWC.

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