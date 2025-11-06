Разработан техрегламент для энергопотребляющих устройств, связанных с энергоэффективностью
- 06 ноября, 2025
- 15:18
В Баку 13 ноября состоятся общественные слушания и обсуждение проектов технических регламентов для энергопотребляющих устройств и оборудования, связанных с энергоэффективностью.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по антимонопольному и потребительскому надзору при президенте, обсуждения будут организованы совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса.
Запланированы обсуждения проектов технических регламентов, подготовленных Министерством энергетики, а также анализ поступивших комментариев и предложений с целью их учета в окончательных версиях документов.
К обсуждениям в онлайн-формате могут присоединиться представители институтов гражданского общества, бизнеса, потребители и представители госучреждений по ссылке: https://bit.ly/4nJ28tY.
Проекты технических регламентов также доступны на официальном сайте Агентства в разделе "Законодательство" → "Общественные слушания и обсуждение проектов технических регламентов": https://competition.gov.az/az/page/qanunvericilik/texniki-reqlament-layihelerinin-ictimai-dinlenmesi-ve-muzakiresi.