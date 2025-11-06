Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Разработан техрегламент для энергопотребляющих устройств, связанных с энергоэффективностью

    Энергетика
    • 06 ноября, 2025
    • 15:18
    В Баку 13 ноября состоятся общественные слушания и обсуждение проектов технических регламентов для энергопотребляющих устройств и оборудования, связанных с энергоэффективностью.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по антимонопольному и потребительскому надзору при президенте, обсуждения будут организованы совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса.

    Запланированы обсуждения проектов технических регламентов, подготовленных Министерством энергетики, а также анализ поступивших комментариев и предложений с целью их учета в окончательных версиях документов.

    К обсуждениям в онлайн-формате могут присоединиться представители институтов гражданского общества, бизнеса, потребители и представители госучреждений по ссылке: https://bit.ly/4nJ28tY.

    Проекты технических регламентов также доступны на официальном сайте Агентства в разделе "Законодательство" → "Общественные слушания и обсуждение проектов технических регламентов": https://competition.gov.az/az/page/qanunvericilik/texniki-reqlament-layihelerinin-ictimai-dinlenmesi-ve-muzakiresi.

    энергоэффективность энергооборудование регламент Минэнерго Азербайджана
    Enerji səmərəliliyi ilə əlaqəli enerji istehlak edən qurğulara dair texniki reqlament hazırlanıb

