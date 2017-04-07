Раушан Сармурзина: Подключение Казахстана к ТАП вполне реально

Москва. 7 апреля. REPORT.AZ/ Казахстан намерен расширять сотрудничество с Азербайджаном во всех отраслях.

Об этом московскому корреспонденту Report заявила советник председателя Казахстанской нефтехимической компании Раушан Сармурзина.

По её словам, одним из приоритетов сотрудничества является нефтяная отрасль.

"Подключение Казахстана к транснациональным трубопроводам, в том числе транскаспийскому вполне реально. Для этого нужно желание и политическая воля. Из Атырау, еще в бытность его городом Гурьевым, всегда ходили баржи с нефтью до Баку, и эта практика используется до сих пор. Сейчас наша нефть транспортируется в Россию и Китай. Но у нас второе место в СНГ после России по разведанным запасам нефти. С ростом добычи мы будем искать новые пути транспортировки нефти, и Азербайджан это один из рассматриваемых вариантов", - сказала Раушан Сармурзина.

Она сообщила, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал указание создать "зелёную дорогу" для компаний из Азербайджана. По ее словам, особое внимание сейчас уделяется нефтехимии.

"Мы внимательно отслеживаем, что происходит в этой сфере в Азербайджане. В Азербайджане нефтехимия была традиционно сильна и поэтому более развита сейчас, чем в Казахастане. Мы же начинали с чистого листа. Азербайджанская школа нефтехимии сохранилась, а в Казахстане после распада Союза и отъезда специалистов эта отрасль оголилась. Поэтому опыт азербайджанских коллег весьма пригодился бы Казахстану. В Баку есть всемирно известный вуз, который готовит специалистов высочайшего класса в этой области", - сказала Раушан Сармурзина.