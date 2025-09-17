Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Азербайджане расширен состав рабочей группы по энергобалансу

    Энергетика
    • 17 сентября, 2025
    • 12:56
    В Азербайджане расширен состав рабочей группы по энергобалансу

    Кабинет Министров внес изменения в постановление от 1 мая 2024 года "Об утверждении Правил подготовки, утверждения и контроля за исполнением энергетического баланса".

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов подписал.

    Согласно документу, расширен состав рабочей группы по "энергетическому балансу" в Азербайджане. Так, в состав рабочей группы, созданной для составления проекта "Энергетического баланса" и контроля за его исполнением, помимо Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного комитета статистики, Государственной нефтяной компании, АО "Азерэнержи", "Азеришыг" и "Азеристиликтеджхизат", включено и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

    Министерство энергетики должно ежегодно до 1 июня составлять проект "энергетического баланса", согласовывать его с Министерством экономики, Министерством финансов и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана и представлять в Кабинет Министров.

    В случае необходимости внесения изменений в проект "Энергетического баланса", Министерство энергетики должно представить предложения по этому поводу и обновленный проект энергетического баланса в Кабинет Министров до 1 ноября, согласовав его с Министерством экономики, Министерством финансов и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана.

