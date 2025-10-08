Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Расширен перечень уполномоченных лиц по контролю за импортом и продажей ламп накаливания

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям, рассматриваемым районными (городскими) судами и военными судами.

    Как сообщает Report, соответствующий указ главы государства определяет новые категории должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям.

    Это должностные лица Государственного таможенного комитета в отношении импорта электрических ламп накаливания и должностные лица Министерства энергетики в отношении производства этих ламп.

    Они будут иметь право составлять протоколы в отношении нарушений, связанных с импортом и производством ламп накаливания.

    Документ вступает в силу с 1 января 2026 года для ламп мощностью от 60 Вт и с 1 июля того же года - для ламп от 25 до 60 Вт.

