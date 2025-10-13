Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Расходы населения Азербайджана на покупку топлива выросли почти на 8%

    Энергетика
    • 13 октября, 2025
    • 15:48
    Расходы населения Азербайджана на покупку топлива выросли почти на 8%

    Потребители в Азербайджане в январе-сентябре текущего года в розничной торговой сети приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на 2 млрд 785,1 млн манатов, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период расходы потребителей на покупку автомобильного бензина и дизтоплива составили 6%.

    розничный товарооборот бензин дизтопливо
    Azərbaycan əhalisinin yanacaq xərcləri 8 %-ə yaxın artıb
    Retail fuel sales in Azerbaijan rise 7.8% in nine months of 2025

