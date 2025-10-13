Расходы населения Азербайджана на покупку топлива выросли почти на 8%
Энергетика
- 13 октября, 2025
- 15:48
Потребители в Азербайджане в январе-сентябре текущего года в розничной торговой сети приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на 2 млрд 785,1 млн манатов, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период расходы потребителей на покупку автомобильного бензина и дизтоплива составили 6%.
