Расходы населения Азербайджана на покупку топлива выросли почти на 8%

Потребители в Азербайджане в январе-сентябре текущего года в розничной торговой сети приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на 2 млрд 785,1 млн манатов, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период расходы потребителей на покупку автомобильного бензина и дизтоплива составили 6%.