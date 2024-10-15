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Расходы населения Азербайджана на автомобильное топливо выросли более чем на 6%

Расходы населения Азербайджана на автомобильное топливо выросли более чем на 6% В январе-сентябре 2024 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 2,43 млрд манатов.
Энергетика
15 октября 2024 г. 12:35
Расходы населения Азербайджана на автомобильное топливо выросли более чем на 6%

В январе-сентябре 2024 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 2,43 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За прошедший период 5,7% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, было уплачено за автомобильный бензин и дизельное топливо.

Напомним, что в январе-сентябре 2024 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 42,7 млрд манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin avtomobil yanacağı xərcləri 6 %-dən çox artıb

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