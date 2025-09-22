Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Грузия сократила расходы на покупку газа из Азербайджана на 6%

    Энергетика
    • 22 сентября, 2025
    • 16:10
    Грузия сократила расходы на покупку газа из Азербайджана на 6%

    Грузия в январе-августе 2025 года закупила у Азербайджана природный газ на $139,8 млн, что на 6% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии.

    При этом в августе Грузия закупила у Азербайджана "голубое топливо" на $14,9 млн, что на 3% меньше, чем годом ранее.

    В целом, за 8 месяцев Грузия закупила за рубежом природный газ на сумму $277,6 млн (рост на 7,4%).

    За отчетный период в Грузию поставлено природного газа из России на $137,5 млн, из Китая - на $152,3 тыс., Ирана - на $132,5 тыс., Беларуси - на $28 тыс.

    Напомним, что в 2024 году Грузия закупила 2,315 млрд кубометров природного газа на сумму $435,5 млн, из которых 1,664 млрд кубометров на сумму $254,3 млн пришлось на долю Азербайджана.

    Грузия экспорт импорт газ Азербайджан
    Gürcüstanın Azərbaycandan təbii qaz alışına çəkdiyi xərc 6 % azalıb
    Georgia's spending on natural gas imports from Azerbaijan drops by 6%

    Последние новости

    17:29

    ЕС продлил санкции в отношении Судана до октября 2026 года

    Другие страны
    17:22

    SOCAR: В Азербайджане предстоит большая работа в сфере развития геотермальных источников

    Другие
    17:17

    Мировые цены на нефть снизились на более чем 1% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:17

    Шахбазов: В октябре подведем итоги тендера по Транскаспийскому "зеленому" энергокоридору

    Энергетика
    17:12

    Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 тыс. за тонну

    Финансы
    17:09

    Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционным

    Бизнес
    17:06

    НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения в Польше и Румынии

    Другие страны
    17:00

    В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора Газа

    Другие страны
    16:59

    Иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли почти $144 млрд

    Энергетика
    Лента новостей