Грузия сократила расходы на покупку газа из Азербайджана на 6%

Грузия в январе-августе 2025 года закупила у Азербайджана природный газ на $139,8 млн, что на 6% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии.

При этом в августе Грузия закупила у Азербайджана "голубое топливо" на $14,9 млн, что на 3% меньше, чем годом ранее.

В целом, за 8 месяцев Грузия закупила за рубежом природный газ на сумму $277,6 млн (рост на 7,4%).

За отчетный период в Грузию поставлено природного газа из России на $137,5 млн, из Китая - на $152,3 тыс., Ирана - на $132,5 тыс., Беларуси - на $28 тыс.

Напомним, что в 2024 году Грузия закупила 2,315 млрд кубометров природного газа на сумму $435,5 млн, из которых 1,664 млрд кубометров на сумму $254,3 млн пришлось на долю Азербайджана.