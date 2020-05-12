​Расходы на BTC сократились

В первом квартале 2020 года операционные расходы на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили порядка 25 млн долларов США, капитальные расходы – 3 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы сохранились в том же объеме, капитальные расходы в годовом сравнении сократились на 50%.

В отчетном периоде по BTC экспортировано примерно 7,7 млн тонн (свыше 58 млн баррелей) нефти, которая в Джейхане загружена на 76 танкеров. Это на 3,75% меньше, чем в прошлом году.

Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. За весь период эксплуатации с июня 2006 по BTC транспортировано 455 млн тонн нефти (3,41 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 4 457 танкеров и отправлена на мировой рынок.

По BTC в основном транспортируется нефть с "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), MOL(8,90%, выкупил долю у Chevron16 апреля), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).