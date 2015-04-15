Рахман Гурбанов: SOCAR уделяет особое внимание безопасности труда

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уделяет особое внимание вопросам безопасности в процессе труда.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по добыче и транспортировке нефти и газа Рахман Гурбанов: "SOCAR занимается сложными поисковыми работами, поэтому очень чутко относится к вопросам безопасности".

Р.Гурбанов отметил, что SOCAR занимается поиском нефтегазовых месторождений, переработкой сырья, продажами и газификацией населения: "На производственных площадях проводятся мероприятия по обеспечению безопасного трудового процесса. Для проведения бурильных работ в море строятся новые морские основания. На старых основаниях проводятся ремонтные работы, заменяются подвергшиеся коррозии части".

Представитель компании также отметил, что проводимые работы требуют больших средств: "Наряду с этим, для обеспечения безопасности сотрудников проводятся тренинги по обучению рабочему процессу, безопасной деятельности. Сотрудникам выдается необходимое безопасное оборудование".

Вице-президент SOCAR заявил, что некоторые территории компании находятся под надзором МЧС: "Они в любую минуту готовы приехать по вызову на место аварии. Наряду с этим, сотрудники обеспечены медицинским страхованием, бесплатным обследованием и лечением".