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Рафиг Алиев: Изменение тарифов на природный газ увеличит расходы "Азеристиликтеджхизат"

Рафиг Алиев: Изменение тарифов на природный газ увеличит расходы "Азеристиликтеджхизат" "Повышение тарифа на газ, продаваемый ОАО "Азеристиликтеджхизат", с 13 до 17,1 гяпиков увеличит наши расходы".
Энергетика
12 ноября 2021 г. 16:21
Рафиг Алиев: Изменение тарифов на природный газ увеличит расходы Азеристиликтеджхизат

"Повышение тарифа на газ, продаваемый ОАО "Азеристиликтеджхизат", с 13 до 17,1 гяпиков увеличит наши расходы".

Об этом Report сообщил начальник абонентской и клиентской службы "Азеристиликтеджхизат" Рафиг Алиев.

Отвечая на вопрос, будут ли увеличены тарифы на теплоснабжение для населения, Алиев подчеркнул, что тарифы, связанные с теплоснабжением, регулируются Тарифным советом: "Мы не можем принимать решение об их увеличении".

По словам Алиева, ОАО не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения тарифов на теплоснабжение.

Напомним, что решением Тарифного совета с 1 ноября текущего года тариф на газ, продаваемый ОАО "Азеристиликтеджхизат", был повышен с 13 до 17,1 гяпика. В настоящее время тарифы на услуги, оказываемые "Азеристиликтеджхизат", составляют ежемесячно 15 гяпиков на 1 квадратный метр жилой площади для населения и 25 гяпиков на 1 кубометр отапливаемого объема для категории не-населения.

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Версия на азербайджанском языке Rafiq Əliyev: "Təbii qaz tariflərinin dəyişdirilməsi "Azəristiliktəchizat"ın xərclərini artıracaq"

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