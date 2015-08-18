​Работы по строительству албанского участка TAP завершатся в следующем году

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Работы по усовершенствованию инфраструктуры для реализации строительства албанского участка проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) завершатся в 2016 году. Как передает Report, об этом сообщили Государственному информационному агентству Албании в албанском офисе TAP.

По информации, с начала года уже проведена новая дорога протяженностью 51 км, планируется строительство еще 41 км дороги и 42 мостов в сельских местностях.

По словам официальных лиц, согласно плану, проект будет реализован на территории Албании протяженностью 210 км и албанской части Адриатического моря протяженностью 37 км.

Согласно проекту, в Фиере (Fier) и Билиште (Bilisht) будут построены новые компрессорные станции.

Эксперты прогнозируют завершение работ в 2016 году. По их мнению, благодаря TAP ВВП страны увеличится на 500 млн. евро в 2017 году.

Напомним, что долевое участие BP, SOCAR и Statoil в проекте TAP составляет по 20%. Остальные доли распределены между бельгийской Fluxy (19%), испанской Enagas (16%) и шведской Axpo (5%).