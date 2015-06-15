​Работы по соединению труб TANAP начнутся в августе

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Компания Tekfen Inşaat, осуществляющая строительные работы на Бакинском олимпийском стадионе, также реализует работы по соединению труб Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью турецкому агентству Doğan генеральный директор Tekfen Inşaat Левент Кафкаслы.

Л.Кафкаслы отметил, что работы по соединению труб в рамках проекта TANAP начнутся в августе, и строительные работы на добывающей платформе в рамках второй фазы проекта "Шахдениз" также осуществляются компанией Tekfen Inşaat.

"Работы по проекту TANAP стремительно продвигаются. Наша команда находится на территории, куда уже завезены трубы. В августе начнутся сварочные работы. До настоящего времени мы построили 3 нефтяные платформы. Сейчас будем строить газодобывающую платформу. Это новшество для нас. В то же время компанией будут проведены строительно-монтажные работы на платформе для сбора добываемого газа. Наша компания реализует 5% работ по проекту, что составляет 2 млрд. долларов из 40 млрд. долларов. В консорциуме, который будет проводить строительные работы, представлены британская AMEC, Tekfen и Azfen, являющийся совместным предприятием Tekfen и SOCAR", - заявил Л.Кафкаслы.