Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

    Энергетика
    13 апреля, 2026
    • 17:27
    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

    Оператором строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Карачаганак в Казахстане назначена госкомпания QazaqGaz, реализация проекта будет вестись в сотрудничестве с китайской CITIC Construction.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана.

    По информации ведомства, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел совещание по вопросам строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении.

    Министр подчеркнул, что строительство Карачаганакского ГПЗ мощностью до 5 млрд кубометров газа в год реализуется по поручению президента Казахстана и является ключевым элементом Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года.

    Основной задачей проекта является обеспечение внутреннего рынка товарным газом и снижение зависимости от импорта за счет диверсификации перерабатывающих мощностей, ранее ориентированных на Оренбургский ГПЗ.

    "На текущий момент подтверждена экономическая целесообразность проекта, подписано соглашение о базовых принципах сотрудничества с китайской компанией CITIC Construction, ведется подготовка к этапу базового проектирования (FEED), а также прорабатываются вопросы инфраструктуры, земельного участка и сырьевой базы. Единым оператором строительства назначена национальная компания QazaqGaz", - отмечается в сообщении.

    В ходе совещания особое внимание было уделено также переговорам с иностранными акционерами Карачаганакского проекта, включая вопросы гарантированной поставки сырого газа, ценообразования и интеграции будущего завода с действующей инфраструктурой месторождения.

    "Аккенженов заявил, что затягивание переговоров недопустимо и тормозит переход к стадии строительства.

    По итогам встречи министр отметил, что проект находится на особом контроле, а его реализация должна быть обеспечена в сжатые сроки с учетом национальных экономических интересов", - подчеркивается в информации.

    Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров. Разработку Карачаганака осуществляет международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V. в составе Shell (29,25%), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК

