    17 апреля, 2026
    • 10:20
    QazaqGaz и SOCAR обсудили перспективы сотрудничества в газовой отрасли

    Председатель правления АО "НК QazaqGaz" Алибек Жамауов и президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в ходе встречи в Ашхабаде обсудили перспективы сотрудничества в газовой отрасли.

    Как передает Report со ссылкой на QazaqGaz, встреча состоялась в Ашхабаде на полях научно-практической конференции "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического сотрудничества в газовой отрасли".

    В рамках мероприятия глава QazaqGaz также провел переговоры с председателем государственного концерна "Туркменгаз" Максатом Бабаевым и председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном.

    "В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в газовой отрасли, включая вопросы дальнейшего укрепления партнерских отношений и развития совместных инициатив", - говорится в сообщении.

    В компании отметили, что QazaqGaz продолжает активно развивать международное сотрудничество, способствуя укреплению энергетической безопасности и расширению взаимодействия на региональном и глобальном уровнях.

    Алибек Жамауов Ровшан Наджаф Максат Бабаев Дай Хоулян QazaqGaz Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Туркменгаз China National Petroleum Corporation (CNPC) Газовая отрасль Ашхабад Казахстан Туркменистан
    "QazaqGaz" və SOCAR təbii qaz sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
    QazaqGaz, SOCAR mull prospects for co-op in gas industry

    Последние новости

    13:25

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Инфраструктура
    13:10

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:01

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    12:53

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    12:51

    Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

    Энергетика
    12:48
    Фото

    Производство дисплеев наладят в промпарке в Сумгайыте

    Экономика
    Лента новостей