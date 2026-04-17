QazaqGaz и SOCAR обсудили перспективы сотрудничества в газовой отрасли

Председатель правления АО "НК QazaqGaz" Алибек Жамауов и президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в ходе встречи в Ашхабаде обсудили перспективы сотрудничества в газовой отрасли.

Как передает Report со ссылкой на QazaqGaz, встреча состоялась в Ашхабаде на полях научно-практической конференции "Туркменистан - Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического сотрудничества в газовой отрасли".

В рамках мероприятия глава QazaqGaz также провел переговоры с председателем государственного концерна "Туркменгаз" Максатом Бабаевым и председателем совета директоров CNPC Дай Хоуляном.

"В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в газовой отрасли, включая вопросы дальнейшего укрепления партнерских отношений и развития совместных инициатив", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что QazaqGaz продолжает активно развивать международное сотрудничество, способствуя укреплению энергетической безопасности и расширению взаимодействия на региональном и глобальном уровнях.