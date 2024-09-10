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QatarEnergy заказала еще шесть СПГ-танкеров QC-Max

QatarEnergy заказала еще шесть СПГ-танкеров QC-Max Катарская госкомпания QatarEnergy заключила соглашение с Китайской государственной судостроительной корпорацией (China State Shipbuilding Corporation - CSSC) на строительство шести танкеров QC-Max для перевозки сжиженного природного газа.
Энергетика
10 сентября 2024 г. 13:37
QatarEnergy заказала еще шесть СПГ-танкеров QC-Max

Катарская госкомпания QatarEnergy заключила соглашение с Китайской государственной судостроительной корпорацией (China State Shipbuilding Corporation - CSSC) на строительство шести танкеров QC-Max для перевозки сжиженного природного газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении катарской компании.

Новые суда вместимостью 271 тыс. куб. м, крупнейшие в мире, должны быть поставлены с 2028 по 2031 год.

Строить их будет дочерняя верфь CSSC Hudong-Zhonghua Shipyard.

Сделка увеличит общее количество судов, заказанных QatarEnergy в рамках программы расширения флота, до 128, включая 24 мегасудна QC-Max. Ранее компания заказала 18 танкеров QC-Max на той же китайской верфи. Общая стоимость 24 СПГ-танкеров составляет 8 млрд долларов.

По итогам 2023 года Катар стал вторым по величине экспортером СПГ в мире, производя порядка 77 млн т в год. В стране строятся дополнительные СПГ-мощности с участием QatarEnergy и международных компаний. К 2030 году Катар планирует увеличить производство СПГ до 142 млн тонн в год.

Согласно данным Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL), на конец 2023 года флот СПГ-танкеров состоял из 772 судов. В 2023 году количество заказов достигло 66, составив 341 единицу техники в портфеле заказов.

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