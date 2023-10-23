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QatarEnergy и Eni договорились о поставках СПГ в Италию

QatarEnergy и Eni договорились о поставках СПГ в Италию Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy и итальянская Eni подписали долгосрочное соглашение о купле-продаже сжиженного природного газа (СПГ) - на поставку с 2026 года до 1 млн тонн в год СПГ из Катара в Италию сроком на 27 лет.
Энергетика
23 октября 2023 г. 12:13
QatarEnergy и Eni договорились о поставках СПГ в Италию

Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy и итальянская Eni подписали долгосрочное соглашение о купле-продаже сжиженного природного газа (СПГ) - на поставку с 2026 года до 1 млн тонн в год СПГ из Катара в Италию сроком на 27 лет.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе QatarEnergy.

"В соответствии с соглашением до одного миллиона тонн СПГ будет поставляться на плавучую установку по хранению и регазификации на FSRU Italia, расположенную в порту Пьомбино в итальянском регионе Тоскана. Ожидается, что поставки СПГ начнутся в 2026 году сроком на 27 лет и будут осуществляться от совместного предприятия QatarEnergy и Eni, которое имеет долю в проекте расширения катарского месторождения газа North Field East", - отмечается в сообщении.

В этом году Катар запустил строительство новых установок по производству СПГ, чтобы к 2026 году увеличить его производство с нынешних 77 млн до 126 млн тонн.

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Версия на английском языке QatarEnergy, Eni agree on LNG supplies to Italy

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