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QatarEnergy договорилась с Excelerate о поставках СПГ в Бангладеш

QatarEnergy договорилась с Excelerate о поставках СПГ в Бангладеш Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy подписала 15-летний контракт с американской Excelerate Energy на поставку в Бангладеш до 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно с 2026 года.
Энергетика
29 января 2024 г. 12:19
QatarEnergy договорилась с Excelerate о поставках СПГ в Бангладеш

Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy подписала 15-летний контракт с американской Excelerate Energy на поставку в Бангладеш до 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно с 2026 года.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"QatarEnergy и Excelerate Energy подписали долгосрочное соглашение о купле-продаже СПГ для поставки в Бангладеш. В соответствии с соглашением, Excelerate будет закупать у QatarEnergy до одного миллиона тонн СПГ в год, который будет поставляться на плавучие хранилища и регазификационные установки в Бангладеш в течение 15 лет, начиная с января 2026 года", - говорится в сообщении.

Excelerate будет закупать 0,85 млн тонн СПГ в год в 2026-2027 годах, а далее - 1 млн тонн ежегодно с 2028 года по 2040 год.

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Версия на английском языке QatarEnergy agrees with Excelerate to supply LNG to Bangladesh

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