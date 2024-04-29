Qatar Energy подписала соглашение с КНР о строительстве 18 СПГ-танкеров

Qatar Energy подписала с Китайской государственной судостроительной корпорацией (China State Shipbuilding Corporation) контракт на строительство 18 танкеров СПГ класса QC-Max.

Qatar Energy подписала с Китайской государственной судостроительной корпорацией (China State Shipbuilding Corporation) контракт на строительство 18 танкеров СПГ класса QC-Max.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении компании.

"Новые суда, каждый объемом 271 тыс. кубометров, обладающие новейшими технологическими и экологическими характеристиками, будут построены на верфи компании Hudong-Jonghua в Китае, которая полностью принадлежит China State Shipbuilding Corporation", - отметили в Qatar Energy.

Соглашение было подписано в Пекине с участием госминистра по вопросам энергетики, управляющего директора и генерального директора Qatar Energy Саада аль-Кааби.

"Эти танкеры считаются самыми передовыми и стоят около шести миллиардов долларов, они не только крупнейшие по размеру, но это также крупнейший заказ на судостроение в отрасли", - сказал он на церемонии.

По его словам, в настоящее время в Китае строятся 12 танкеров СПГ обычного размера, и первый из них, как ожидается, будет сдан к третьему кварталу этого года.

Согласно новому контракту, восемь танкеров QC-Max будут поставлены Катару в 2028 и 2029 годах, а остальные десять - в 2030 и 2031 годах.

В прошлом месяце компания Qatar Energy объявила о завершении подписания долгосрочных договоров аренды в общей сложности на 104 танкера обычных размеров (174 тыс. кубометров), что является частью крупнейшей программы строительства и аренды газовозов в истории отрасли.

Как напомнили в компании, в 2023 году Китай оставался крупнейшим рынком сбыта катарского СПГ с объемом почти 17 млн тонн.

Также в 2023 году Катар экспортировал в Китай большие объемы сырой нефти (8,6 млн тонн), нафты (2,3 млн тонн), сжиженного нефтяного газа (2,2 млн тонн) и гелия (650 млн кубических футов). Помимо этого он поставил 1,6 млн тонн нефтехимической продукции, в том числе удобрений, полимеров и химикатов.

В 2023 году две китайские национальные энергетические компании приняли участие в проектах расширения Северного месторождения в Катаре. Sinopec получила по 1,25% акций в проектах Северо-Восточного и Южно-Северного месторождений и подписала договор купли-продажи сжиженного природного газа.