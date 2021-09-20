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Пярвиз Шахбазов: Южный газовый коридор и другие ГТС не являются конкурентами

Пярвиз Шахбазов: Южный газовый коридор и другие ГТС не являются конкурентами Южный газовый коридор - один из крупнейших инфраструктурных проектов в мире, и с 31 декабря 2020 года азербайджанский газ через него начал поступать в Европу.
Энергетика
20 сентября 2021 г. 14:22
Пярвиз Шахбазов: Южный газовый коридор и другие ГТС не являются конкурентами

Южный газовый коридор - один из крупнейших инфраструктурных проектов в мире, и с 31 декабря 2020 года азербайджанский газ через него начал поступать в Европу.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в интервью российскому журналу "Нефтегазовая вертикаль".

Министр напомнил, что, в соответствии с подписанными контрактами в течение 25 лет ежегодно 10 млрд кубометров природного газа будет поставляться на европейский рынок: "Этот проект вносит свой вклад в энергобезопасность региона с точки зрения диверсификации источников и маршрутов поставок. Насчет вопроса об "уживании" с другими газотранспортными системами, хочу отметить, что, они взаимодополняют друг друга", - добавил министр.

Основными компонентами проекта являются: вторая стадия проекта "Шахдениз", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзурум), строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

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Версия на английском языке Minister: "The Southern Gas Corridor is not rival to other gas transportation systems"
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Cənub Qaz Dəhlizi digər qaz nəqli sistemləri üçün rəqib deyil”

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