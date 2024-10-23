Пярвиз Шахбазов выступил на 3-й министерской конференции по энергетике "Пояс и путь" в Китае

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов выступил на 3-й министерской конференции по энергетике "Пояс и путь" в Китае.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов выступил на 3-й министерской конференции по энергетике "Пояс и путь" в Китае.

Как сообщает Report, об этом Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "Х".

Шахбазов рассказал участникам конференции о вкладе Азербайджана в инициативу "Пояс и путь" и развитии азербайджано-китайских отношений.

По словам министра, подписанная в июле текущего года декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем способствует развитию энергетического партнерства в рамках проекта Шелкового пути.

"Также рассказал о "зеленых энергетических коридорах", способствующих созданию интегрированных региональных рынков электроэнергии между Азией и Европой, и перспективах сотрудничества с Китаем в рамках этих проектов", - написал Шахбазов.