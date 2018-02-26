Пярвиз Шахбазов: Возможности присоединения Туркменистана к Южному газовому коридору вполне реальны

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Возможности присоединения Туркменистана к Южному газовому коридору вполне реальны.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью АЗЕРТАДЖ министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Министр отметил, что переговоры на эту тему ведутся давно: "По данному вопросу имеются особые форматы. Один из них – это переговоры, которые Европейский Союз ведет с Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном. Как вы знаете, строительство Южного газового коридора ведется успешно, и даже с опережением графика. Проект уже вступает в завершающий этап. В последнее время повысился интерес Туркменистана к этому проекту. Участие советника президента Туркменистана Яхшыгельды Какаева в четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку можно считать показателем этого интереса. Интерес к проекту наглядно отражен и в его выступлении на заседании. Это очень положительный факт".

По словам Шахбазова, Азербайджан и Туркменистан успешно взаимодействуют в области энергетики: "Например, туркменская нефть транспортируется в Европу по основном экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Мы имеем ряд интересных проектов".