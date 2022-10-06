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Пярвиз Шахбазов: В условиях энергокризиса TANAP и TAP стали символами надежности поставок

Пярвиз Шахбазов: В условиях энергокризиса TANAP и TAP стали символами надежности поставок В условиях энергетического кризиса Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP) стали символами надежности поставок.
Энергетика
6 октября 2022 г. 17:10
Пярвиз Шахбазов: В условиях энергокризиса TANAP и TAP стали символами надежности поставок

В условиях энергетического кризиса Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP) стали символами надежности поставок.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время выступления на II Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Стамбуле, сообщает турецкое бюро Report.

"Азербайджан и Турция стали странами, представляющими стратегический интерес в устойчивом обеспечении энергетической безопасности. Растущая геостратегическая роль Азербайджана и Турции в реалиях сложного геополитического и энергетического кризиса является воплощением политики, проводимой главами государств - господином Ильхамом Алиевым и господином Реджепом Тайипом Эрдоганом, в их лице - объединенной мощи Азербайджана и Турции"- подчеркнул П. Шахбазов.

На заседании также было отмечено, что с июля 2018 года по октябрь этого года в Турцию поставлено 18 млрд кубометров природного газа по TANAP, а за 9 месяцев 2022 года - 4,2 млрд из 6,1 млрд кубометров газа, поставленного в страну. К 2023 году экспорт газа из Азербайджана в Турцию достигнет 9,3 млрд кубометров.

Министр также отметил, что электроэнергия из Азербайджана через Зангезурский коридор может экспортироваться как в Турцию, так и в Европу.

На форуме также присутствовали президент SOCAR Ровшан Наджаф, заместитель председателя ОАО Azerenerji Вугар Шахмурадов, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, директор департамента AZPROMO Турал Гаджили, генеральный директор BOTAŞ Бурхан Озджан, генеральный директор TPAO Мелих Хан Билгин и пр.

Ожидается, что по итогам мероприятия будет подписан протокол II Азербайджано-турецкого энергетического форума.

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Версия на английском языке ФотоShahbazov: Amid energy crisis, TANAP and TAP became symbols of reliable supplies
Версия на азербайджанском языке Фото Pərviz Şahbazov: "Enerji böhranı şəraitində TANAP və TAP təchizatda etibarlılıq rəmzinə çevrilib"

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